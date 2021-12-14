В Москве изменят стоимость парковки на 14% улиц

«С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится. Зачем? Нагрузка на улицы растет: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на 95—100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители могут комфортно припарковаться», — отметили в департаменте.