В Москве изменят стоимость парковки на 14% улиц
Департамент транспорта мэрии Москвы сообщил об увеличении стоимости парковки на некоторых улицах города. Пост об изменениях опубликован в Telegram-канале дептранса.
«Там, где даже тариф 380 руб./час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов, будет новый: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час (включая воскресенье). Это освободит 10–15% мест», — сообщили в дептрансе.
Всего, как следует из публикации, тарифы на парковку изменятся на 14% улиц, на 29 улицах — в сторону уменьшения. Изменения произойдут 24 декабря.
«С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится. Зачем? Нагрузка на улицы растет: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на 95—100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители могут комфортно припарковаться», — отметили в департаменте.
Снижение стоимости парковки произойдет на 29 улицах — там, где было 380 руб./час, будет дифференцированный тариф с бесплатным воскресеньем. В свою очередь там, где был дифференцированный тариф, станет 80 руб./час.