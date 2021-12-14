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Общество

В Москве изменят стоимость парковки на 14% улиц

Ведомости

Департамент транспорта мэрии Москвы сообщил об увеличении стоимости парковки на некоторых улицах города. Пост об изменениях опубликован в Telegram-канале дептранса.

«Там, где даже тариф 380 руб./час не помогает оставить свободные места, потому что там много дорогих ресторанов и магазинов, будет новый: с 8:00 до 21:00 — 450 руб./час, с 21:00 до 8:00 — 200 руб./час (включая воскресенье). Это освободит 10–15% мест», — сообщили в дептрансе.

Всего, как следует из публикации, тарифы на парковку изменятся на 14% улиц, на 29 улицах — в сторону уменьшения. Изменения произойдут 24 декабря.

«С 24 декабря на 14% улиц изменятся тарифы на парковку. На 29 улицах стоимость снизится. Зачем? Нагрузка на улицы растет: в Москве и области уже 8,4 млн машин — это в 1,5 раза больше, чем 10 лет назад. Чтобы на парковках, которые заполнены на 95—100%, оставались места, нужно менять тарифы. Тогда жители и другие водители могут комфортно припарковаться», — отметили в департаменте.

Снижение стоимости парковки произойдет на 29 улицах — там, где было 380 руб./час, будет дифференцированный тариф с бесплатным воскресеньем. В свою очередь там, где был дифференцированный тариф, станет 80 руб./час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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