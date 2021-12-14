Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять в I чтении законопроект о QR-кодах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал принять в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах, передает ТАСС с расширенного заседания нижней палаты парламента. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 16 декабря.
«Коллеги, то, что надо принимать в первом чтении, я даже в этом не сомневаюсь. И [надо] приступать тут же к работе над поправками к законопроекту», — обратился глава комитета Василий Писарев к депутатам. По его словам, законопроект был разослан во все субъекты России, «на сегодня поступило 145 отзывов из субъектов РФ, все отзывы положительные». Однако есть субъекты России, которые предложили поправки к представленному законопроекту. Эти предложения, по словам Пискарева, были направлены вице-премьеру Татьяне Голиковой.
12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокой нагрузки на медицинскую систему, правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте.
Согласно документу, совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли «с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации». Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
13 декабря председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Совет Госдумы поддержал решение комитета думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры снять законопроект о QR-кодах на транспорте с рассмотрения. Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил, что документ будет доработан.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды смогут получить в том числе те россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус после 1 января 2021 г., но не обращались ко врачу. Если тест выявит у них антитела к вирусу, им выдадут сертификат сроком действия в год. Если же у человека не было положительного теста на коронавирус, однако есть антитела к нему, он получит сертификат переболевшего на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела.