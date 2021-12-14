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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%

Ведомости

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России на сегодняшний день составляет 56,1% при цели в 80%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента страны Владимира Путина с членами правительства.

«Что касается уровня коллективного иммунитета, то он на сегодняшний день составляет 56,1%. Наилучшие показатели — свыше 80% — сегодня, как и в прошлый раз, в городе Севастополе», — сказала она.

Первую из двух доз препаратов от коронавируса получили 75,8 млн граждан, из них 69,4 млн прошли полный курс вакцинации, уточнила Голикова. Показатель коллективного иммунитета более 72% зафиксирован также в Чукотском автономном округе, Тыве, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве.

По словам вице-премьера, за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в России снизилась на 7,3%. Положительная тенденция отмечена в 56 регионах страны, еще в 24 наблюдается «отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения» количества случаев заражения коронавирусом. В пяти субъектах страны — в Сахалинской области, Адыгее, Ненецком автономном округе, на Камчатке и Алтае — зафиксирован прирост заболеваемости.

Голикова отметила, что общее по стране снижение случаев заражения коронавирусом «не носит устойчивого характера». «На протяжении последних четырех недель в ретроспективе мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — сказала она. Подобная динамика связана с высокими показателями суточного прироста заболеваемости и распространением штамма «омикрон», пояснила вице-премьер.

По данным оперштаба на 14 декабря, за сутки COVID-19 подтвердился у 28 343 россиян. Показатель опустился ниже 29 000 впервые с 13 октября. В целом за время пандемии вирус выявили более чем у 10 млн граждан, из которых 8,8 млн выздоровели, 291 749 умерли, остальные болеют в настоящий момент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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