Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 56%

Голикова отметила, что общее по стране снижение случаев заражения коронавирусом «не носит устойчивого характера». «На протяжении последних четырех недель в ретроспективе мы наблюдаем по итогам каждой из недель то снижение, то повышение. На прошлой неделе было увеличение количества регионов, где идет повышение заболеваемости, на этой — снижение», — сказала она. Подобная динамика связана с высокими показателями суточного прироста заболеваемости и распространением штамма «омикрон», пояснила вице-премьер.