В России проведут анализ для выявления числа переболевших COVID-19 неофициально
В России проведут анализ для определения количества переболевших коронавирусом неофициально — тех, кто имел положительный результат ПЦР-теста, но не обращался к врачам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — сказала вице-премьер в ответ на вопрос о примерном числе россиян, которые имели положительный ПЦР, но не обращались к врачам.
13 декабря Татьяна Голикова в ходе заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила, что граждане РФ смогут получать COVID-сертификаты в случае обнаружения антител к коронавирусу. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом.
До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.