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В России проведут анализ для выявления числа переболевших COVID-19 неофициально

Ведомости

В России проведут анализ для определения количества переболевших коронавирусом неофициально — тех, кто имел положительный результат ПЦР-теста, но не обращался к врачам, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Мы не будем сейчас ничего предполагать, потому что нам нужно провести соответствующий анализ», — сказала вице-премьер в ответ на вопрос о примерном числе россиян, которые имели положительный ПЦР, но не обращались к врачам.

13 декабря Татьяна Голикова в ходе заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила, что граждане РФ смогут получать COVID-сертификаты в случае обнаружения антител к коронавирусу. Он будет действовать один год, если начиная с 1 января 2021 г. также будет получен положительный ПЦР-тест. Без положительного ПЦР-теста сертификат будет действовать полгода, столько же — при вакцинации иностранным препаратом.

До этого QR-код можно было получить только после прохождения вакцинации от коронавируса. Сертификат выдавался сроком на год.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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