В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего шахтой «Листвяжная»

Ранее СКР предъявил обвинение директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина обвинили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Ни один из обвиняемых не признал вину.