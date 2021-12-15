В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего шахтой «Листвяжная»
Правоохранительные органы задержали президента холдинга «СДС» Михаила Федяева, компания которого владеет шахтой «Листвяжная», говорится в сообщении Следственного комитета. Также задержаны гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов, а также главный инженер шахты Анатолий Лобанов.
Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие), говорится в сообщении СК. Суд по избранию им меры пресечения состоится сегодня, 15 декабря.
Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Кузбасс, где встретился с родственниками погибших на шахте. В ходе встречи он подчеркнул, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к ЧП. Также Бастрыкин указал следователям на необходимость изучения роли собственников шахты «Листвяжная» в произошедшей 25 ноября аварии, писали «РИА Новости».
50% акций «СДС-угля», который владеет «Листвяжной», принадлежит президенту холдинга «СДС» Михаилу Федяеву, еще по 25% — Владимиру и Андрею Гридиным.
25 ноября на шахте произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. 13 декабря МЧС сообщило, что на поверхность было поднято тело последнего погибшего.
Ранее СКР предъявил обвинение директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина обвинили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Ни один из обвиняемых не признал вину.