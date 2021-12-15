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В Кузбассе задержан глава холдинга, владеющего шахтой «Листвяжная»

Ведомости

Правоохранительные органы задержали президента холдинга «СДС» Михаила Федяева, компания которого владеет шахтой «Листвяжная», говорится в сообщении Следственного комитета. Также задержаны гендиректор «СДС-угля» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов, а также главный инженер шахты Анатолий Лобанов.

Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие), говорится в сообщении СК. Суд по избранию им меры пресечения состоится сегодня, 15 декабря.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приехал в Кузбасс, где встретился с родственниками погибших на шахте. В ходе встречи он подчеркнул, что следствие восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к ЧП. Также Бастрыкин указал следователям на необходимость изучения роли собственников шахты «Листвяжная» в произошедшей 25 ноября аварии, писали «РИА Новости».

2 декабря в ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое провел президент России Владимир Путин, Федяев и Алексеев признали свою ответственность за аварию на шахте. По словам президента, причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты.

50% акций «СДС-угля», который владеет «Листвяжной», принадлежит президенту холдинга «СДС» Михаилу Федяеву, еще по 25% — Владимиру и Андрею Гридиным.

25 ноября на шахте произошло сильное задымление. По предварительной версии прокуратуры, причиной аварии стал взрыв метана. В результате пострадали несколько десятков шахтеров, 51 человек, в том числе пятеро горноспасателей, погибли. 13 декабря МЧС сообщило, что на поверхность было поднято тело последнего погибшего. 

Ранее СКР предъявил обвинение директору шахты Сергею Махракову, его первому заместителю Андрею Молостову и начальнику участка Сергею Герасименко по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Главных госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина обвинили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц). Ни один из обвиняемых не признал вину.

Ранее по теме: Руководители СДС и «СДС-угля» признали ответственность за аварию на «Листвяжной»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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