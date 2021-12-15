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В Роспотребнадзоре оценили опасность неизвестной болезни из Южного Судана

Ведомости

Риски распространения в России неизвестной болезни из Южного Судана практически отсутствуют, сообщает Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор со ссылкой на данные местной радиостанции SABC отмечает, что за последние недели в провинции Джонглей на востоке Южного Судана от неизвестного заболевания умерли 89 человек. При этом в стране предполагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного.

Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в 2021-г. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились, сказано в сообщении ведомства. В регион отправилась группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для установления природы заболевания.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных