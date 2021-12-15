В Роспотребнадзоре оценили опасность неизвестной болезни из Южного Судана

Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в 2021-г. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились, сказано в сообщении ведомства. В регион отправилась группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для установления природы заболевания.