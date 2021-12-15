В Роспотребнадзоре оценили опасность неизвестной болезни из Южного Судана
Риски распространения в России неизвестной болезни из Южного Судана практически отсутствуют, сообщает Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор со ссылкой на данные местной радиостанции SABC отмечает, что за последние недели в провинции Джонглей на востоке Южного Судана от неизвестного заболевания умерли 89 человек. При этом в стране предполагают, что число погибших от осложнений заболевания намного выше заявленного.
Большинство случаев заражения выявлено в регионе, который сильнее всего пострадал от наводнения в 2021-г. Первоначальные предположения о том, что речь может идти о холере, не подтвердились, сказано в сообщении ведомства. В регион отправилась группа быстрого реагирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для установления природы заболевания.
«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоз в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении ведомства.