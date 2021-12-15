Синоптик предупредил москвичей о 20-градусных морозах

По ее словам, в эту субботу будет облачно и местами пройдет небольшой снег. В Москве минимальная температура составит около -4-6, а днем прогреется до -1-3 градусов. В воскресенье ожидается больше осадков: снег будет идти и ночью, и днем. Минимальная температура в городе будет в пределах -5-10 градусов, максимальная составит -1-6.