Синоптик предупредил москвичей о 20-градусных морозах
Температура в Москве на следующей неделе начнет снижаться и может достигнуть минус 20 градусов, снегопады пойдут на убыль, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.
«В начале следующей недели <...> снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — сообщила Позднякова.
По ее словам, в эту субботу будет облачно и местами пройдет небольшой снег. В Москве минимальная температура составит около -4-6, а днем прогреется до -1-3 градусов. В воскресенье ожидается больше осадков: снег будет идти и ночью, и днем. Минимальная температура в городе будет в пределах -5-10 градусов, максимальная составит -1-6.