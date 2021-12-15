Размножение штамма омикрон в бронхах в 70 раз опережает дельту
Штамм коронавируса омикрон размножается в легких человека в 70 раз быстрее, чем вариант дельта, говорится в исследовании ученых медицинского факультета Гонконгского университета (HKUMed).
«Омикрон заражает и размножается в 70 раз быстрее, чем дельта-вариант и оригинальный SARS-CoV-2, в бронхах человека, что может быть объяснением, почему омикрон может передаваться быстрее между людьми, чем предыдущие варианты», — сказано на сайте университета.
При этом в легких человека омикрон распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По словам ученых, это может свидетельствовать о более легком течение COVID-19 при заражении новым штаммом.
Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот штамм несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что большое число мутаций увеличивает заразность инфекции. Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что пациент с этим штаммом способен заразить еще трех людей, тогда как с дельтой, выявленной в Индии ранее и ставшей доминирующей в мире, — 0,8 человека.
Вчера ВОЗ сообщила, что омикрон выявили уже в 77 странах мира. При этом в организации полагают, что он есть в большинстве государств, но в некоторых его пока не обнаружили. В России первые два случая заражения омикроном зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 16. Все они находятся в обсерваторах Подмосковья.