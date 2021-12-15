Размножение штамма омикрон в бронхах в 70 раз опережает дельту

Вчера ВОЗ сообщила, что омикрон выявили уже в 77 странах мира. При этом в организации полагают, что он есть в большинстве государств, но в некоторых его пока не обнаружили. В России первые два случая заражения омикроном зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 16. Все они находятся в обсерваторах Подмосковья.