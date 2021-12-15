Мосгордума поддержала установку памятника погибшему главе МЧС Зиничеву
Московская городская дума поддержала предложение установить в городе памятник погибшему министру МЧС Евгению Зиничеву, сообщил ТАСС.
Монумент будет установлен в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д. 5, корп.1. Деньги на его возведение выделит Российское военно-историческое общество в размере 20 млн руб.
Зиничев, занимавший пост министра с 2018 г., погиб 8 сентября. Министр находился в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. Согласно сообщению ведомства, он погиб, спасая жизнь человека во время учений. Президент Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно. 10 сентября Зиничева похоронили с воинскими почестями в Санкт-Петербурге.
По словам собеседника «Ведомостей» в одной из силовых структур, Зиничев сорвался с обрыва, пытаясь удержать еще одного человека. Источник РБК рассказал, что это произошло во время съемок учебного фильма, сорвавшийся в воду сотрудник съемочной группы также погиб. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, Зиничев с сотрудником группы стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду.