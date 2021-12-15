В Кремле назвали обстоятельными переговоры Путина и Си Цзиньпина

«Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», — сказал Ушаков.