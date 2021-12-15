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В Кремле назвали обстоятельными переговоры Путина и Си Цзиньпина

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи обсудили все насущные и важные вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.

«Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», — сказал Ушаков.

Разговор, как считает помощник президента, носил позитивный характер. «Это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — подчеркнул он.

«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», — сказал Ушаков.

Помимо этого, стороны выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки. Лидеры двух стран, по словам Ушакова, также обменялись опытом в сфере внедрения цифровых валют центральных банков.

Переговоры состоялись 15 декабря и продолжались полтора часа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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