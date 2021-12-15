В Кремле назвали обстоятельными переговоры Путина и Си Цзиньпина
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи обсудили все насущные и важные вопросы двусторонних отношений Москвы и Пекина, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, слова которого передает ТАСС.
«Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», — сказал Ушаков.
Разговор, как считает помощник президента, носил позитивный характер. «Это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», — подчеркнул он.
«Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», — сказал Ушаков.
Помимо этого, стороны выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки. Лидеры двух стран, по словам Ушакова, также обменялись опытом в сфере внедрения цифровых валют центральных банков.
Переговоры состоялись 15 декабря и продолжались полтора часа.