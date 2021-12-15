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Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предусматривающие в том числе обязанность граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) по решению комиссий по предупреждению и ликвидации таких ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций», — следует из пояснительной записки к документу. Уточняется, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья людей и оперативного проведения эвакуационных мероприятий.

На сайте Госдумы сказано, что поправки не предусматривают принудительной эвакуации граждан из зон ЧС, но на них возлагается обязанность эвакуироваться с таких территорий. Подобные мероприятия будут проводиться только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью населения, например в случае пожара или наводнения, когда есть достоверные основания говорить о наличии опасности.

Порядок эвакуации определит правительство России после принятия данного закона. Людей будут доставлять в пункты временного размещения — общежития, гостиницы и прочие пригодные для проживания места. Также им разрешат остановиться у родственников и знакомых, находящихся за пределами зоны ЧС.

За отказ от эвакуации можно получить предупреждение или штраф на сумму от 1000 до 30 000 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, уточнили в Госдуме. Вернуться домой гражданам разрешат после окончания мероприятий по ликвидации ЧС и подтверждения, что угрозы жизни и здоровью людей в данном регионе больше нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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