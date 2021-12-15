Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», предусматривающие в том числе обязанность граждан эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации (ЧС) по решению комиссий по предупреждению и ликвидации таких ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Законопроектом предусматривается введение обязанности для граждан РФ эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций», — следует из пояснительной записки к документу. Уточняется, что это необходимо для сохранения жизни и здоровья людей и оперативного проведения эвакуационных мероприятий.
На сайте Госдумы сказано, что поправки не предусматривают принудительной эвакуации граждан из зон ЧС, но на них возлагается обязанность эвакуироваться с таких территорий. Подобные мероприятия будут проводиться только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью населения, например в случае пожара или наводнения, когда есть достоверные основания говорить о наличии опасности.
Порядок эвакуации определит правительство России после принятия данного закона. Людей будут доставлять в пункты временного размещения — общежития, гостиницы и прочие пригодные для проживания места. Также им разрешат остановиться у родственников и знакомых, находящихся за пределами зоны ЧС.
За отказ от эвакуации можно получить предупреждение или штраф на сумму от 1000 до 30 000 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, уточнили в Госдуме. Вернуться домой гражданам разрешат после окончания мероприятий по ликвидации ЧС и подтверждения, что угрозы жизни и здоровью людей в данном регионе больше нет.