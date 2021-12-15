Госдума приняла закон об обязательной эвакуации граждан из зон ЧС

За отказ от эвакуации можно получить предупреждение или штраф на сумму от 1000 до 30 000 руб. в соответствии с ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, уточнили в Госдуме. Вернуться домой гражданам разрешат после окончания мероприятий по ликвидации ЧС и подтверждения, что угрозы жизни и здоровью людей в данном регионе больше нет.