Мишустин завил о планах выделить 500 млн рублей пострадавшему от наводнений Крыму
Правительство выделит Крыму около 500 млн руб. на ликвидацию последствий летних наводнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, большую часть этих средств получат жители полуострова «на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья».
«Средства позволят приобрести дома, квартиры, а также отремонтировать свыше 33 000 кв. м», — пояснил Мишустин. Остальная сумма пойдет на расчистку русел рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе.
«Из-за дождевого паводка в них образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды. Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков», — добавил премьер.
16 сентября правительство сообщало, что по распоряжению Мишустина выделило из резервного фонда правительства 396,5 млн руб. на поддержку пострадавших из-за паводков жителей Крыма.
Летом в Крыму вводили режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей. Режим ЧС был введен, в частности, в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек (его унесло потоком воды). Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город.