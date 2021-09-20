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Мишустин завил о планах выделить 500 млн рублей пострадавшему от наводнений Крыму

Ведомости

Правительство выделит Крыму около 500 млн руб. на ликвидацию последствий летних наводнений, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство окажет региону дополнительную помощь. Выделим на ликвидацию последствий стихии около полумиллиарда рублей», — цитирует Мишустина пресс-служба правительства. По его словам, большую часть этих средств получат жители полуострова «на покупку, строительство нового или капитальный ремонт прежнего жилья».

«Средства позволят приобрести дома, квартиры, а также отремонтировать свыше 33 000 кв. м», — пояснил Мишустин. Остальная сумма пойдет на расчистку русел рек в городском округе Ялта и Бахчисарайском районе.

«Из-за дождевого паводка в них образовались завалы, которые мешают свободному прохождению воды. Устранение этих препятствий поможет не только восстановить естественный ток в реках, но и снизить вероятность повторных паводков», — добавил премьер.

16 сентября правительство сообщало, что по распоряжению Мишустина выделило из резервного фонда правительства 396,5 млн руб. на поддержку пострадавших из-за паводков жителей Крыма.

Летом в Крыму вводили режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей. Режим ЧС был введен, в частности, в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек (его унесло потоком воды). Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город.

Ранее по теме: На поддержку пострадавших от паводков крымчан выделено почти 400 млн рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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