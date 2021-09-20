Мишустин завил о планах выделить 500 млн рублей пострадавшему от наводнений Крыму

Летом в Крыму вводили режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей. Режим ЧС был введен, в частности, в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек (его унесло потоком воды). Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город.