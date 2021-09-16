На поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма выделено почти 400 млн рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 396,5 млн руб. на поддержку пострадавших из-за паводков жителей Крыма. Документ опубликован на сайте правительства.
Отмечается, что средства предоставляются на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации в июне-июле 2021 г. В правительстве уточнили, что средства пойдут на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.
Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей. Режим ЧС был введен, в частности, в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город