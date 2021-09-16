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На поддержку пострадавших от паводков жителей Крыма выделено почти 400 млн рублей

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить из резервного фонда правительства 396,5 млн руб. на поддержку пострадавших из-за паводков жителей Крыма. Документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что средства предоставляются на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате чрезвычайной ситуации в июне-июле 2021 г. В правительстве уточнили, что средства пойдут на приобретение или строительство жилых помещений, а также на осуществление капитального ремонта поврежденных домов.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей. Режим ЧС был введен, в частности, в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город

Ранее по теме: В Ялте открыли для купания все пострадавшие от паводков пляжи
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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