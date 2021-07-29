В Ялте открыли для купания все пострадавшие от паводков пляжи
Все пляжи Ялты, пострадавшие в результате июньских паводков, открыты для купания, заявила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.
«Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН», – написала Павленко.
В июне Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма в связи с ухудшением качества морской воды. Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей.
Режим ЧС был введен и в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город.