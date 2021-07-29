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В Ялте открыли для купания все пострадавшие от паводков пляжи

Ведомости

Все пляжи Ялты, пострадавшие в результате июньских паводков, открыты для купания, заявила глава администрации города Янина Павленко на своей странице в Facebook.

«Все ялтинские пляжи – от Фороса до Гурзуфа – открыты. Морская вода соответствует требованиям СанПиН», – написала Павленко.

В июне Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма в связи с ухудшением качества морской воды. Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей.

Режим ЧС был введен и в Ялте. В результате подтопления в городе погиб один человек, его унесло потоком воды. Из берегов вышли две реки, проходящие через центр города. Были перекрыты въезды в город.

Ранее по теме: Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие от наводнений пляжи Крыма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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