В Ялте открыли для купания все пострадавшие от паводков пляжи

В июне Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма в связи с ухудшением качества морской воды. Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, власти провели эвакуацию части местных жителей.