Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие от наводнений пляжи Крыма

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой – обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.