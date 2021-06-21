Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Общество

Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие от наводнений пляжи Крыма

Ведомости

Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – говорится в сообщении.

В связи с наводнением, вызванным обильными дождями, ведомство организовало круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, в частности, за условиями проживания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой.

«Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве. Сроки действия запрета не указаны.

В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в Крыму и Севастополе стабильная. Специалисты не выявили проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой – обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Ранее по теме: Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнений в Крыму

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных