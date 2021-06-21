Роспотребнадзор предписал закрыть пострадавшие от наводнений пляжи Крыма
Роспотребнадзор предписал приостановить работу пляжей на пострадавших от наводнения территориях Крыма, сообщила пресс-служба ведомства.
«В связи с ухудшением качества морской воды, межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – говорится в сообщении.
В связи с наводнением, вызванным обильными дождями, ведомство организовало круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе, в частности, за условиями проживания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей, обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой.
«Усилен контроль за реализацией организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на недопущение инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний», — сообщили в ведомстве. Сроки действия запрета не указаны.
В настоящий момент санитарно-эпидемиологическая обстановка в Крыму и Севастополе стабильная. Специалисты не выявили проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. Затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове. Также Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой – обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.