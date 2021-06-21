Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнений в Крыму

«Сегодня утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнений, селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. И сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий вот этих наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, в районах Крыма», — сказал представитель Кремля.