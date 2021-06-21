Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий наводнений в Крыму
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать властям Крыма содействие в уборке и ликвидации последствий наводнений на полуострове, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сегодня утром президент продолжил заниматься Крымом, который переживает очень тяжелые дни после наводнений, селевых потоков. Серьезно пострадала Ялта. И сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий вот этих наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, в районах Крыма», — сказал представитель Кремля.
Также Путин поручил министру МЧС Евгению Зиничеву присоединиться к данной работе, а вице-премьеру Татьяне Голиковой — обеспечить реализацию необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Кроме того, главе Крыма Сергею Аксенову поручено «самым активным образом» участвовать во всех работах. Песков отметил, что по указанию Путина полуостров получит «экстренную масштабную помощь на федеральном уровне».
Ранее в Крыму ввели режим ЧС после того, как там выпали почти две месячных нормы осадков. В результате затопленными оказались несколько районов полуострова, местные власти провели эвакуацию части местных жителей.
Аксенов охарактеризовал ситуацию как катастрофическую. 18 июня он сообщил, что один человек погиб, так как его унесло потоком воды. Глава Крыма также выразил намерение обратиться к Путину с просьбой предоставить региону финансовую поддержку.