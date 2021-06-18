Аксенов сообщили о первой жертве подтоплений в Ялте

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС сначала в Ялте, а позже в других районах. Также он обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за ситуации с потопами. Размер запрашиваемой помощи не назывался.