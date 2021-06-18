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Аксенов сообщили о первой жертве подтоплений в Ялте

Ведомости

В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».

«Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб», — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба. Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила, что в результате стихийного бедствия пострадали восемь человек.

Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Река Водопадная вышла из берегов и подтопила часть города включая подвалы. Кроме того, на трассе в близлежащей Алупке из-за осадков сошел сель.

В Ялте отключено водоснабжение, существует риск отключения электричества. Для ликвидации последствий, в том числе для эвакуации детей, привлечены военнослужащие и автомобильная техника Черноморского флота России. Из-за ливней произошло подтопление и части Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС сначала в Ялте, а позже в других районах. Также он обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за ситуации с потопами. Размер запрашиваемой помощи не назывался.

Ранее по теме: В Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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