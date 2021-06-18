Аксенов сообщили о первой жертве подтоплений в Ялте
В результате подтопления в Ялте погиб один человек, его унесло потоком воды. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает «РИА Новости».
«Одного человека 1995 года рождения в Ялте унесло потоком, он погиб», — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба. Ранее глава администрации города Янина Павленко сообщила, что в результате стихийного бедствия пострадали восемь человек.
Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Река Водопадная вышла из берегов и подтопила часть города включая подвалы. Кроме того, на трассе в близлежащей Алупке из-за осадков сошел сель.
В Ялте отключено водоснабжение, существует риск отключения электричества. Для ликвидации последствий, в том числе для эвакуации детей, привлечены военнослужащие и автомобильная техника Черноморского флота России. Из-за ливней произошло подтопление и части Керчи.
Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС сначала в Ялте, а позже в других районах. Также он обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за ситуации с потопами. Размер запрашиваемой помощи не назывался.