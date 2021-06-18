В Ялте из-за подтопления пострадали восемь человек
В результате подтопления в Ялте пострадали восемь человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба из-за сильных дождей.
«Восемь человек пострадавших. Из них один пациент прооперирован — перелом лодыжки. Семь — с мелкими травмами, не требующими стационарного лечения», — написала она.
Павленко подчеркнула, что интенсивность осадков в городе снижается.
Ночью 18 июня в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. Павленко рассказала, что река в городе вышла из берегов. «У меня затоплены все переходы, Водопадная речка вышла из берегов, по улице Пушкинской течет как по реке», — отметила Павленко. Она добавила, что на трассе в Алупке сошел сель, подтопило часть подвалов.