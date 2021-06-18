Власти Крыма намерены попросить финансовую помощь у Кремля из-за потопов
Глава Крыма Сергей Аксенов обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за ситуации с потопами после ливней.
По словам главы полуострова, сегодня до 19:00 власти опубликуют информацию для жителей, каким образом те могут получить компенсацию понесенного вследствие затоплений ущерба. Аксенов отметил, что это касается как жилья, так и автомобильного транспорта.
При этом он указал, что пока в федеральном законе не указано, как выплачивать компенсацию за ущерб, нанесенный машинам. Однако глава Крыма уже обсудил данный вопрос с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. «Нам окажут содействие в части формирования нормативных актов», — сказал Аксенов.
Ситуацию на полуострове он охарактеризовал как катастрофическую. Глава Крыма также выразил благодарность за помощь Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСБ.
Вчера из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей.