Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Экономика

Власти Крыма намерены попросить финансовую помощь у Кремля из-за потопов

Ведомости

Глава Крыма Сергей Аксенов обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить региону финансовую помощь из-за ситуации с потопами после ливней.

«После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства, Владимиру Владимировичу. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи», — сказал Аксенов на видео, которое он разместил на своей странице в Facebook.

По словам главы полуострова, сегодня до 19:00 власти опубликуют информацию для жителей, каким образом те могут получить компенсацию понесенного вследствие затоплений ущерба. Аксенов отметил, что это касается как жилья, так и автомобильного транспорта.

При этом он указал, что пока в федеральном законе не указано, как выплачивать компенсацию за ущерб, нанесенный машинам. Однако глава Крыма уже обсудил данный вопрос с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. «Нам окажут содействие в части формирования нормативных актов», — сказал Аксенов.

Ситуацию на полуострове он охарактеризовал как катастрофическую. Глава Крыма также выразил благодарность за помощь Минобороны, МВД, Росгвардии и ФСБ.

Вчера из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей.

Ранее по теме: Жителей Крыма эвакуируют из-за тропических ливней. Фотогалерея

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных