Власти Крыма намерены попросить финансовую помощь у Кремля из-за потопов

Вчера из-за ливней в Крыму ввели режим ЧС. Так, на полуострове выпали почти две месячных нормы осадков. Администрация Керчи сообщила, что из-за дождей подтоплены пять муниципальных образований. Кроме того, сегодня ночью в Ялте за шесть часов выпало больше месячной нормы осадков. В связи с затоплениями местные власти проводят эвакуацию части местных жителей.