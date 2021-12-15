Роспотребнадзор допустил заражение штаммами «омикрон» и «дельта» одновременно
Штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут сосуществовать в организме человека одновременно, заявил в эфире «Первого канала» заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Вопрос: возможно ли сосуществование в организме двух штаммов — "дельты" и "омикрона"? Ответ: абсолютно возможно», — приводит слова эксперта ТАСС. При этом руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в беседе с агентством ранее назвал достаточно редким событием заражение двумя штаммами коронавируса одновременно.
«Омикрон» был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот штамм несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что большое число мутаций увеличивает заразность инфекции.
Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что пациент с «омикроном» способен заразить еще трех людей, тогда как с «дельтой», выявленной в Индии ранее и ставшей доминирующей в мире, — 0,8 человека. При этом южноафриканский штамм распространяется в бронхах в 70 раз быстрее индийского, в легких же — в 10 раз медленнее.
14 декабря ВОЗ сообщила, что «омикрон» выявили уже в 77 странах мира. При этом в организации полагают, что он есть в большинстве государств, но в некоторых его пока не обнаружили. В России первые два случая заражения «омикроном» зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 16. Все они находятся в обсерваторах Подмосковья.