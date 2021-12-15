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В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г. пройдет с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен пройдет с 21 апреля по 2 июля. Это следует из приказов Минпросвещения и Рособрнадзора, которые опубликованы на портале правовой информации. 

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, говорится в документах. 

14 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. «Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — добавил при этом Музаев.

В ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы, отмечал глава Рособрнадзора. В ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение. 

Ранее по теме: ЕГЭ в 2022 году пройдет в очном формате

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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