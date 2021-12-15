В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

В ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы, отмечал глава Рособрнадзора. В ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.