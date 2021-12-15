В Минпросвещения назвали сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2022 г. пройдет с 21 марта по 2 июля, основной государственный экзамен пройдет с 21 апреля по 2 июля. Это следует из приказов Минпросвещения и Рособрнадзора, которые опубликованы на портале правовой информации.
Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, досрочный период ОГЭ вместе с резервными днями состоится с 21 апреля по 17 мая, говорится в документах.
14 декабря глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ в 2022 г. пройдет в очном формате впервые с начала пандемии. «Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — добавил при этом Музаев.
В ближайшей перспективе портфолио может стать альтернативой ЕГЭ при поступлении в российские вузы, отмечал глава Рособрнадзора. В ведомстве уже работают над проектом цифрового портфолио, которое предполагает, что все достижения учеников будут собираться в один «файл». Музаев уже подчеркивал, что полностью отменить ЕГЭ не получится, однако власти рассмотрят вопрос необходимости сохранения этого экзамена в качестве условия для поступления в высшее учебное заведение.