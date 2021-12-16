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Финансы

В Visa сообщили о краже мошенниками банковских данных друг у друга

Ведомости

Мошенники начали воровать и перехватывать друг у друга данные клиентов банков, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков платежной системы Visa.

Так, в одном из кейсов злоумышленники внедрили собственный сценарий для кражи данных у других злоумышленников, сообщили аналитики. По их словам, мошенники с 2020 г. все чаще используют для взлома специальные инструменты — веб-оболочки, которые устанавливаются на платежных страницах для кражи данных карт пользователей. В прошлом году было зарегистрировано не менее 45 таких атак, и в 2021 г. эта тенденция сохранилась.

Весной этого года аналитики выявили новый способ хищения данных с помощью «заражения» исходного кода одной из платформ онлайн-торговли. Он использовался для кражи данных клиента и сохранения их в виде изображения в формате jpeg. Схема помогала мошенникам получать данные, маскируя их под запрос изображения. Таким образом они занимались хищением данных с других мошеннических сайтов.

Для атак часто используется мессенджер Telegram. Он, по данным экспертов, позволяет злоумышленникам получать доступ к инфраструктуре и извлекать данные с помощью разных устройств, подключенных к интернету. По их данным, такие схемы мошенничества в основном представлены за рубежом. 

Ранее зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-форуме заявил, что объем кибермошенничества в России в 2021 г. превысил максимум за всю историю наблюдений. По его словам, за 11 месяцев этого года Сбербанк предотвратил мошенничество на более 100 млрд руб. Он назвал такие показатели «беспрецедентными». 

Ранее РБК сообщил, что Банк России планирует установить минимальную сумму, которую банки должны будут возвращать жертвам мошенников в упрощенном виде. Для возврата денег пострадавший должен будет сообщить банку о факте мошенничества не позднее следующего дня после получения уведомления о проведенной операции. Точная методика расчета суммы не раскрывается. 

Ранее по теме: Объем кибермошенничества в России достиг максимума за всю историю наблюдений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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