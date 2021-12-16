В Visa сообщили о краже мошенниками банковских данных друг у друга

Так, в одном из кейсов злоумышленники внедрили собственный сценарий для кражи данных у других злоумышленников, сообщили аналитики. По их словам, мошенники с 2020 г. все чаще используют для взлома специальные инструменты — веб-оболочки, которые устанавливаются на платежных страницах для кражи данных карт пользователей. В прошлом году было зарегистрировано не менее 45 таких атак, и в 2021 г. эта тенденция сохранилась.