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Общество

В ВОЗ заявили об удвоении числа зараженных омикроном каждые два-три дня

Ведомости

Число зараженных новым штаммом коронавируса омикрон удваивается каждые два-три дня, сообщил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро в эфире Sky News.

«У нас в ВОЗ есть достаточно информации, очень ясно указывающей, что (омикрон. — Ведомости) распространяется крайне быстро, количество случаев удваивается каждые два-три дня», — заявил Набарро. По его словам, избежать высокой смертности в таких условиях удастся лишь при большой удаче. 

Набарро отметил, что сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом «очень серьезная». Он добавил, что нужно продолжать вакцинировать людей и проводить ревакцинацию. Также всем людям нужно сократить социальные контакты для снижения распространения коронавируса. 

Ранее ученые медицинского факультета Гонконгского университета сообщили, что омикрон распространяется в 70 раз быстрее другого штамма COVID-19 — дельты. При этом в легких человека омикрон распространяется в 10 раз медленнее, чем вариант коронавируса, с которого началась пандемия, выяснили исследователи. По их мнению, это может свидетельствовать о более легком течение COVID-19 при заражении новым штаммом.

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот штамм несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что большое число мутаций увеличивает заразность инфекции. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что пациент с этим штаммом способен заразить еще трех людей, тогда как с дельтой, выявленной в Индии ранее и ставшей доминирующей в мире, — 0,8 человека. В России первые два случая заражения омикроном зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас их уже 16.

Ранее по теме: Размножение штамма омикрон в бронхах в 70 раз опережает дельту

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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