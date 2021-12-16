В ВОЗ заявили об удвоении числа зараженных омикроном каждые два-три дня

Омикрон был обнаружен на юге Африки в первой декаде ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этот штамм несет в себе 32 мутации — больше, чем все известные ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что большое число мутаций увеличивает заразность инфекции. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова со ссылкой на мировых экспертов сообщила, что пациент с этим штаммом способен заразить еще трех людей, тогда как с дельтой, выявленной в Индии ранее и ставшей доминирующей в мире, — 0,8 человека. В России первые два случая заражения омикроном зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас их уже 16.