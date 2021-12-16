В Москве задержаны проводившие незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Полиция установила, что злоумышленники незаконно помогали конвертировать валюту, переводить деньги за границу и проводить другие теневые банковские операции с комиссией в 6,5%. Участники группы использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний, на которые перечисляли деньги клиентов под видом оплаты поставок овощей и фруктов. По предварительным данным, нелегальный оборот группы превысил 1 млрд руб., а доход составил 65 млн руб.