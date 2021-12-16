В Москве задержаны проводившие незаконные банковские операции на 1 млрд рублей
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Москве вместе с Службой экономической безопасности ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая проводила теневые банковские операции с оборотом 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полиция установила, что злоумышленники незаконно помогали конвертировать валюту, переводить деньги за границу и проводить другие теневые банковские операции с комиссией в 6,5%. Участники группы использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний, на которые перечисляли деньги клиентов под видом оплаты поставок овощей и фруктов. По предварительным данным, нелегальный оборот группы превысил 1 млрд руб., а доход составил 65 млн руб.
Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). В домах фигурантов дела и в офисах провели обыски: оттуда изъяли печати, финансово-хозяйственную документацию, технику и другие предметы, которые служат доказательствами в уголовном деле. Два злоумышленника находятся под домашним арестом, продолжается предварительное расследование дела.