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Общество

В Москве задержаны проводившие незаконные банковские операции на 1 млрд рублей

Ведомости

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Москве вместе с Службой экономической безопасности ФСБ пресекли деятельность организованной группы, которая проводила теневые банковские операции с оборотом 1 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полиция установила, что злоумышленники незаконно помогали конвертировать валюту, переводить деньги за границу и проводить другие теневые банковские операции с комиссией в 6,5%. Участники группы использовали реквизиты и банковские счета фиктивных компаний, на которые перечисляли деньги клиентов под видом оплаты поставок овощей и фруктов. По предварительным данным, нелегальный оборот группы превысил 1 млрд руб., а доход составил 65 млн руб.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК  РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). В домах фигурантов дела и в офисах провели обыски: оттуда изъяли печати, финансово-хозяйственную документацию, технику и другие предметы, которые служат доказательствами в уголовном деле. Два злоумышленника находятся под домашним арестом, продолжается предварительное расследование дела. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных