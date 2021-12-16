ТАСС: в «Шереметьево» самолет задел и опрокинул служебный автомобиль

«При рулении по ВПП Boeing 777 задел противообледенительный автомобиль», — сказал собеседник «РИА Новости». Источник «Интерфакса» сообщает, что автомобиль опрокинулся на бок. О том, что автомобиль перевернулся, также сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась.