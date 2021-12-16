ТАСС: в «Шереметьево» самолет задел и опрокинул служебный автомобиль
В аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий воздушные суда жидкостью против обледенения, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. В результате инцидента с лайнером, вылетавшим в мексиканский Канкун, пострадал водитель спецтехники.
«При рулении по ВПП Boeing 777 задел противообледенительный автомобиль», — сказал собеседник «РИА Новости». Источник «Интерфакса» сообщает, что автомобиль опрокинулся на бок. О том, что автомобиль перевернулся, также сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась.
На борту самолета никто не пострадал. При этом повреждения получил самолет, для вылета пассажиров подготовили другое воздушное судно. Его вылет запланировал на 13:00 по московскому времени, уточнил собеседник «РИА Новости».