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ТАСС: в «Шереметьево» самолет задел и опрокинул служебный автомобиль

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В аэропорту «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий воздушные суда жидкостью против обледенения, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. В результате инцидента с лайнером, вылетавшим в мексиканский Канкун, пострадал водитель спецтехники.

«При рулении по ВПП Boeing 777 задел противообледенительный автомобиль», — сказал собеседник «РИА Новости». Источник «Интерфакса» сообщает, что автомобиль опрокинулся на бок. О том, что автомобиль перевернулся, также сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась.

На борту самолета никто не пострадал. При этом повреждения получил самолет, для вылета пассажиров подготовили другое воздушное судно. Его вылет запланировал на 13:00 по московскому времени, уточнил собеседник «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных