В России за сутки выявили 28 486 случаев коронавируса
За последние сутки в России зарегистрировали 28 486 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. Показатель не превышает отметку в 29 000 третий день подряд. Также за сутки зареигстрировали 1133 случая смерти от COVID-19.
За весь период пандемии в России выявили 10 131 646 случаев болезни. 8 876 788 пациентов вылечились от COVID-19, 294 024 — скончались.
В Москве за сутки выявили 3322 новых заболевших. Показатель растет третий день подряд: 14 декабря в городе зарегистрировали 1976 случаев COVID-19, 15 декабря — 2459. За сутки госпитализировали 760 пациентов. 539 человек находятся на ИВЛ.
Высокий прирост заболеваемости COVID-19 за сутки также зарегистрировали в Санкт-Петербурге — 1992 случая, Московской области — 1262, Красноярском крае — 726, Краснодарском крае — 708, Пермском крае — 660 случаев.
По данным оперштаба на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 55,7%. Прививки первым компонентом вакцины сделали 74,2 млн россиян, а полностью привились около 67,3 млн человек.