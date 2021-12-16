Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест принят в первом чтении

Кабмин внес в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Первый документ приняли сегодня в первом чтении, тогда как второй был снят с рассмотрения 13 декабря по решению Совета Госдумы. Отмечалось, что инициатива нуждается в существенной доработке. Внимание на это обращал президент России Владимир Путин.