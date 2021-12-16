Законопроект о QR-кодах для посещения общественных мест принят в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, заведения общественного питания и розничной торговли можно только при предъявлении документа (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, наличие медицинских противопоказаний к такой прививке или факт перенесения COVID-19. Кроме того, нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Конкретный перечень объектов, доступных только при наличии данных документов, определят региональные власти. При этом до 1 февраля следующего года попасть в заведения, учреждения и на мероприятия можно будет также по отрицательному ПЦР-тесту.
Предполагается, что норма будет действовать до 1 июня следующего года. В то же время без QR-кода разрешат посещать аптеки и организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект доработают ко второму чтению. Документ направят в регионы для обсуждения всех вопросов и «болезненных тем», чтобы избежать «опрометчивых решений» и учесть обращения россиян, добавил он.
Кабмин внес в Госдуму законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на ряде видов транспорта 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России. Первый документ приняли сегодня в первом чтении, тогда как второй был снят с рассмотрения 13 декабря по решению Совета Госдумы. Отмечалось, что инициатива нуждается в существенной доработке. Внимание на это обращал президент России Владимир Путин.
Принятый законопроект является экстренной мерой на фоне сложной ситуации с коронавирусом, отметили в Госдуме. По данным оперштаба, за последние сутки COVID-19 подтвердился у 28 486 граждан, умерли 1133 зараженных. Общее количество заболевших за время пандемии россиян на сегодняшний день превышает 10,1 млн. Из них почти 8,9 млн выздоровели, 294 024 скончались. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране оценивается в 57,7% при цели в 80%.