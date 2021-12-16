Голикова допустила изменение срока ревакцинации из-за «омикрона»
Сроки ревакцинации против коронавируса могут быть изменены из-за распространения штамма «омикрон», заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, слова которой передает «Интерфакс».
«Сейчас большинство стран рекомендуют проходить вакцинацию после шести месяцев. Также наши коллеги из других стран, где штамм "омикрон" уже распространен, предлагают делать вторую прививку как можно скорее, не дожидаясь шести месяцев. Мы пока за этим процессом наблюдаем, возможно, наши позиции будут скорректированы», — сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы.
По ее словам, на сегодняшний день научных доказательств по необходимому уровню антител для защиты от заболевания новым штаммом нет. Длительность действия сертификата вакцинированного сейчас составляет один год.
«Если наши наблюдения покажут, что этот срок можно и нужно продлить — мы непременно его продлим», — отметила вице-премьер.
14 декабря ВОЗ сообщила, что «омикрон» выявили уже в 77 странах мира. При этом в организации полагают, что он есть в большинстве государств, но в некоторых его пока не обнаружили. В России первые два случая заражения «омикроном» зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 25.