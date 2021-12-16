Голикова допустила изменение срока ревакцинации из-за «омикрона»

14 декабря ВОЗ сообщила, что «омикрон» выявили уже в 77 странах мира. При этом в организации полагают, что он есть в большинстве государств, но в некоторых его пока не обнаружили. В России первые два случая заражения «омикроном» зафиксировали 6 декабря у граждан, вернувшихся из ЮАР. Сейчас таковых уже 25.