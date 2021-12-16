Госдума повторно направила в регионы законопроект о QR-кодах в общественных местах
Правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест был повторно направлен на обсуждение в регионы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ», — написал он в Telegram.
Ранее в четверг, 16 декабря, нижняя палата на пленарном заседании приняла законопроект в первом чтении. Он предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации. Показывать QR-код нужно будет вместе с паспортом. Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для них будет разработан специальный документ по форме, установленной Минобороны. Предполагается, что действовать нововведения будут с 1 февраля до 1 июня 2022 г.
Госдума уже направляла законопроект в рассылку в регионы на месяц в ноябре. Парламенты 79 регионов страны поддержали инициативу, еще четыре — Ярославская и Владимирская области, Ненецкий автономный округ и Чечня — ее не рассматривали. Особую позицию заняли парламент Москвы, направивший в Госдуму более 5000 отзывов москвичей, и Калужской области, выдвинувший собственные предложения.
В ходе заседания Думы в четверг вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект носит рамочный характер и не вводит дополнительных ограничений, а лишь узаконивает уже введенные в регионах меры.