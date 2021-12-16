Госдума повторно направила в регионы законопроект о QR-кодах в общественных местах

Ранее в четверг, 16 декабря, нижняя палата на пленарном заседании приняла законопроект в первом чтении. Он предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации. Показывать QR-код нужно будет вместе с паспортом. Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для них будет разработан специальный документ по форме, установленной Минобороны. Предполагается, что действовать нововведения будут с 1 февраля до 1 июня 2022 г.