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Госдума повторно направила в регионы законопроект о QR-кодах в общественных местах

Ведомости

Правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест был повторно направлен на обсуждение в регионы. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство РФ», — написал он в Telegram.

Ранее в четверг, 16 декабря, нижняя палата на пленарном заседании приняла законопроект в первом чтении. Он предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общепита и магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего перенесенное заболевание, либо медотвода от вакцинации. Показывать QR-код нужно будет вместе с паспортом. Отдельный порядок предусмотрен для военнослужащих и приравненных к ним лиц. Для них будет разработан специальный документ по форме, установленной Минобороны. Предполагается, что действовать нововведения будут с 1 февраля до 1 июня 2022 г.

Госдума уже направляла законопроект в рассылку в регионы на месяц в ноябре. Парламенты 79 регионов страны поддержали инициативу, еще четыре —  Ярославская и Владимирская области, Ненецкий автономный округ и Чечня — ее не рассматривали. Особую позицию заняли парламент Москвы, направивший в Госдуму более 5000 отзывов москвичей, и Калужской области, выдвинувший собственные предложения.

В ходе заседания Думы в четверг вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что законопроект носит рамочный характер и не вводит дополнительных ограничений, а лишь узаконивает уже введенные в регионах меры.

Ранее по теме: Треть опрошенных россиян поддержали введение QR-кодов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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