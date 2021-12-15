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Общество

Треть опрошенных россиян поддержали введение QR-кодов

Ведомости

35% женщин и 32% мужчин в России положительно относятся к QR-кодам как к способу сдержать распространение коронавируса, чаще всего такую точку зрения высказывают вакцинированные люди, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса портала Headhunter. В опросе приняли участие 2680 россиян старше 18 лет, 53% из них заявили, что сделали прививку от коронавируса.

По данным аналитиков, поддерживают введение QR-кодов более половины вакцинированных россиян, а среди тех, кто не сделал прививку, только 7%. Чаще других поддерживают такую меру и люди старшего возраста – 43% респондентов старше 55 лет против 30% опрошенных в возрасте 25-34 лет. Ограничения для непривитых россиян готовы поддержать 29% респондентов, а также половина вакцинированных респондентов.

Больше всего поддерживают введение QR-кодов жители Самарской области – 42%, Москвы – 39%, Красноярского края – 39%, Санкт-Петербурга – 36%, Ростовской области – 35%, Башкортостана – 35%, Новосибирской области – 34%, Татарстана – 33%. Среди представителей разных профессий чаще всего поддерживают QR-коды врачи – 51%.

12 ноября на фоне роста заболеваемости и смертности от ковида, а также высокого напряжения медицинской системы правительство внесло в нижнюю палату парламента инициативы об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах, а также на междугородном и международном транспорте. Законопроект о введении QR-кодов в общественных местах Госдума должна принять 16 декабря, законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения.

Ранее по теме: Почему законопроект о QR-кодах на транспорте сняли с рассмотрения

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что QR-коды смогут получить в том числе те россияне, которые получили положительный ПЦР-тест на коронавирус после 1 января 2021 г., но не обращались к врачу. Если тест выявит у них антитела к вирусу, им выдадут сертификат сроком действия в год. Если же у человека не было положительного теста на коронавирус, однако есть антитела к нему, он получит сертификат переболевшего на полгода. Сертификат с таким же сроком действия получат россияне, которые сделали прививку иностранной вакциной и сдали тест на антитела. 

Ранее по теме: Владимир Путин впервые рассказал о своем отношении к ограничениям в связи с QR-кодами

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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