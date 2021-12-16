В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей и студентов
Управление Роспотребнадзора по Чувашии ввело обязательную вакцинацию для жителей региона старше 60 лет, совершеннолетних студентов и лиц с хроническими заболеваниями, говорится постановлении на сайте ведомства.
«Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 г., вторым компонентом – до 17 февраля 2022 г. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся», — говорится в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом по республике Надеждой Луговской.
Работодатели с 17 января 2022 г. должны будут отстранить лиц, которые не сделали ни одной прививки от коронавируса, или перевести их на дистанционный режим работы. С 17 февраля 2022 г. это требование будет распространяться на граждан, которые не ввели второй компонент вакцины. Колледжи и вузы, в свою очередь, обязаны организовать дистанционное обучение студентам, которые не выполнили предписания в указанные сроки.
С 11 октября обязательная вакцинация в Чувашии введена для работников таких сфер, как образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание. Это требование также распространяется на работников спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров и культурно-досуговых учреждений.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, заведения общественного питания и розничной торговли можно только при предъявлении документа (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, наличие медицинских противопоказаний к такой прививке или факт перенесения COVID-19. Кроме того, нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. В настоящее время законопроект направлен в регионы России для дополнительного обсуждения.