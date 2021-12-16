Газета
Общество

В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей и студентов

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Чувашии ввело обязательную вакцинацию для жителей региона старше 60 лет, совершеннолетних студентов и лиц с хроническими заболеваниями, говорится постановлении на сайте ведомства. 

«Сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 17 января 2022 г., вторым компонентом – до 17 февраля 2022 г. Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет, работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общей численности обучающихся», — говорится в постановлении, подписанном главным государственным санитарным врачом по республике Надеждой Луговской.

Работодатели с 17 января 2022 г. должны будут отстранить лиц, которые не сделали ни одной прививки от коронавируса, или перевести их на дистанционный режим работы. С 17 февраля 2022 г. это требование будет распространяться на граждан, которые не ввели второй компонент вакцины. Колледжи и вузы, в свою очередь, обязаны организовать дистанционное обучение студентам, которые не выполнили предписания в указанные сроки.

С 11 октября обязательная вакцинация в Чувашии введена для работников таких сфер, как образование, здравоохранение, социальная защита и социальное обслуживание. Это требование также распространяется на работников спортивных учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, гостиниц, клиентских подразделений финансовых организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, кинотеатров, театров и культурно-досуговых учреждений.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому посещать массовые мероприятия, учреждения культуры, заведения общественного питания и розничной торговли можно только при предъявлении документа (QR-кода), подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса, наличие медицинских противопоказаний к такой прививке или факт перенесения COVID-19. Кроме того, нужно будет показать документ, удостоверяющий личность. В настоящее время законопроект направлен в регионы России для дополнительного обсуждения. 

Ранее по теме: Голикова допустила изменение срока ревакцинации из-за «омикрона»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных