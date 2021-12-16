В Чувашии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых людей и студентов

Работодатели с 17 января 2022 г. должны будут отстранить лиц, которые не сделали ни одной прививки от коронавируса, или перевести их на дистанционный режим работы. С 17 февраля 2022 г. это требование будет распространяться на граждан, которые не ввели второй компонент вакцины. Колледжи и вузы, в свою очередь, обязаны организовать дистанционное обучение студентам, которые не выполнили предписания в указанные сроки.