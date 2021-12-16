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Гидрометцентр предупредил об «аномальном холоде» в Центральной России

Ведомости

Аномально холодная погода будет наблюдаться в Центральном федеральном округе России с 21 по 25 декабря, говорится в сообщении Гидрометцентра. Так, метеорологи объявили штормовое предупреждение для жителей указанной территории.

«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -26...-21 градусов, на севере округа до -35...-30 градусов, днем преобладающая температура -21...-15 градусов», — заявили эксперты. Отмечается, что данные показатели ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

Также Гидрометцентр заявил о снижении температуры в Москве. 17-18 декабря продолжится оттепель с небольшими осадками, после чего начнет холодать. 19 декабря местами может наблюдаться метель, на следующий день, ночью, температура опуститься до минус 14 градусов, а 21 декабря — до минус 22 градусов.

Кроме того, метеорологи предупредили об усилении ветра в столице, из-за него погода будет ощущаться еще более холодной, заявили они.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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