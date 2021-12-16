Гидрометцентр предупредил об «аномальном холоде» в Центральной России
Аномально холодная погода будет наблюдаться в Центральном федеральном округе России с 21 по 25 декабря, говорится в сообщении Гидрометцентра. Так, метеорологи объявили штормовое предупреждение для жителей указанной территории.
«В ночные часы температура воздуха будет понижаться до -26...-21 градусов, на севере округа до -35...-30 градусов, днем преобладающая температура -21...-15 градусов», — заявили эксперты. Отмечается, что данные показатели ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
Также Гидрометцентр заявил о снижении температуры в Москве. 17-18 декабря продолжится оттепель с небольшими осадками, после чего начнет холодать. 19 декабря местами может наблюдаться метель, на следующий день, ночью, температура опуститься до минус 14 градусов, а 21 декабря — до минус 22 градусов.
Кроме того, метеорологи предупредили об усилении ветра в столице, из-за него погода будет ощущаться еще более холодной, заявили они.