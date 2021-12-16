Гидрометцентр предупредил об «аномальном холоде» в Центральной России

Также Гидрометцентр заявил о снижении температуры в Москве. 17-18 декабря продолжится оттепель с небольшими осадками, после чего начнет холодать. 19 декабря местами может наблюдаться метель, на следующий день, ночью, температура опуститься до минус 14 градусов, а 21 декабря — до минус 22 градусов.