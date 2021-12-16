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Определены соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций

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Сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в одной группе Лиги наций нового сезона, сообщается на сайте команды.

Жеребьевка групповой стадии третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА состоялась сегодня в швейцарском Ньоне. Россия оказалась в группе B2 с соперниками из указанных стран. Команды сыграют в два круга со 2 июня по 27 сентября следующего года. Победитель в итоге перейдет в лигу A.

Страны, выигравшие в четырех группах лиги А, попадут в финальную стадию Лиги наций — она запланирована на июнь 2023 г. Победители групп других лиг поднимутся на одну вверх. При этом команды, занявшие последние места групп в лигах A и B, опустятся ниже.

В 2019 г. победителем Лиги наций стала сборная Португалии. В 2021 г. выиграла Франция. Обе команды находятся в лиге A, Португалия — в группе 2 вместе с Испанией, Швейцарией и Чехией, Франция — в группе 1 с Данией, Хорватией и Австрией.

Ранее по теме: Сборная России в первом стыковом матче к ЧМ-2022 сыграет с Польшей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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