Определены соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций

Страны, выигравшие в четырех группах лиги А, попадут в финальную стадию Лиги наций — она запланирована на июнь 2023 г. Победители групп других лиг поднимутся на одну вверх. При этом команды, занявшие последние места групп в лигах A и B, опустятся ниже.