Определены соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций
Сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в одной группе Лиги наций нового сезона, сообщается на сайте команды.
Жеребьевка групповой стадии третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА состоялась сегодня в швейцарском Ньоне. Россия оказалась в группе B2 с соперниками из указанных стран. Команды сыграют в два круга со 2 июня по 27 сентября следующего года. Победитель в итоге перейдет в лигу A.
Страны, выигравшие в четырех группах лиги А, попадут в финальную стадию Лиги наций — она запланирована на июнь 2023 г. Победители групп других лиг поднимутся на одну вверх. При этом команды, занявшие последние места групп в лигах A и B, опустятся ниже.
В 2019 г. победителем Лиги наций стала сборная Португалии. В 2021 г. выиграла Франция. Обе команды находятся в лиге A, Португалия — в группе 2 вместе с Испанией, Швейцарией и Чехией, Франция — в группе 1 с Данией, Хорватией и Австрией.