Попова назвала темпы распространения штамма «омикрон» в мире пугающими

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.