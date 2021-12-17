Попова назвала темпы распространения штамма «омикрон» в мире пугающими
Темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугают своей опасностью и риском, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — заявила Попова.
Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро сообщил в эфире Sky News, что число случаев заражения штаммом «омикрон» в мире удваивается каждые два-три дня. По его словам, избежать высокой смертности в таких условиях удастся лишь при большой удаче.
На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.
В России «омикрон» впервые выявили 6 декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев заражения выросло до 25, они были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.