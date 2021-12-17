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Попова назвала темпы распространения штамма «омикрон» в мире пугающими

Ведомости

Темпы распространения штамма коронавируса «омикрон» в мире пугают своей опасностью и риском, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову. 

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, в Африке, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на "омикрон", то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», — заявила Попова. 

Ранее спецпосланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро сообщил в эфире Sky News, что число случаев заражения штаммом «омикрон» в мире удваивается каждые два-три дня. По его словам, избежать высокой смертности в таких условиях удастся лишь при большой удаче. 

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.

В России «омикрон» впервые выявили 6 декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев заражения выросло до 25, они были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 

Ранее по теме: Нужна ли омикрону особая вакцина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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