ФСБ задержала готовившего нападение на журналиста украинского неонациста
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Ростовской области сторонника неонацистской украинской группировки «МКУ», который готовил нападение на журналиста, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", гражданина Украины Егора Краснова, к насильственной акции в отношении представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке журналистских материалов по украинской проблематике», — сообщила ФСБ (цитата по ТАСС).
По данным ведомства, у задержанного изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, средства связи и записи с инструкциями по их сборке и применению. Также у злоумышленника нашли множество пропагандистских материалов экстремистского характера.
13 декабря ФСБ сообщила о задержании 106 сторонников «МКУ», двое из которых подозреваются в подготовке нападений на образовательные учреждения. По данным ФСБ, создатель группировки — гражданин Украины 2000 года рождения, который объявлен в международный розыск и действует «под покровительством украинских спецслужб».