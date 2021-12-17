Первая серия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» вышла в гражданский оборот

Вакцина вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день. К побочным действиям препарата относятся боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градусов. Противопоказаниями к применению вакцины являются в том числе тяжелые формы аллергических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, следует из инструкции к вакцине.