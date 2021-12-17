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Первая серия вакцины «ЭпиВакКорона-Н» вышла в гражданский оборот

Ведомости

Первая серия вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» в 12 000 доз вышла в гражданский оборот, ее используют для третьей фазы клинических испытаний, сообщил разработчик препарата — научный центр «Вектор».

«В исследовании будет скринировано 250 добровольцев обоего пола старше 60 лет», — сообщили в «Векторе» (цитата по «РИА Новости»). 

В центре пояснили, что препарат отличается от созданной ранее вакцины «ЭпиВакКорона» только особенностями технологического производства. При изменении технологического процесса, согласно законодательству России, нужно заново проводить клинические испытания препарата, чтобы убедиться в его безопасности, отсутствии тяжелых последствий и побочных явлений после его применения, а также в его эффективности, добавили в «Векторе».

Вакцина «ЭпиВакКорона-Н» была зарегистрирована в России в конце августа. Она стала пятой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Согласно данным реестра, препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. 

Вакцина вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день. К побочным действиям препарата относятся боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градусов. Противопоказаниями к применению вакцины являются в том числе тяжелые формы аллергических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, следует из инструкции к вакцине. 

В России зарегистрированы пять отечественных вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак». Также была зарегистрирована вакцина для детей 12-17 лет «Спутник М». Несколько вакцин, в том числе назальных, проходят клинические испытания. 

Ранее по теме: Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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