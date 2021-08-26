Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н»
Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.
Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Она стала пятой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Согласно данным реестра, препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Дата его государственной регистрации — 26 августа 2021 г., дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 г.
Вакцина вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день. К побочным действиям препарата относятся боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градусов. Противопоказаниями к применению вакцины являются в том числе тяжелые формы аллергических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, следует из инструкции к вакцине.
В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.