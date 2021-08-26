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Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н»

Ведомости

Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от коронавируса «Эпиваккорона-Н», следует из данных государственного реестра лекарственных средств.

Вакцина на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Она стала пятой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Согласно данным реестра, препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Дата его государственной регистрации —  26 августа 2021 г., дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2022 г.

Вакцина вводится двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день. К побочным действиям препарата относятся боль в месте введения и кратковременное повышение температуры тела не выше 38,5 градусов. Противопоказаниями к применению вакцины являются в том числе тяжелые формы аллергических заболеваний, острые и хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, следует из инструкции к вакцине. 

В России также зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация от коронавируса в стране началась в январе. Позже некоторые регионы объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей на фоне роста заболеваемости COVID-19.

Ранее по теме: Попова анонсировала скорое появление в России пятой вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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