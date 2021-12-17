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«РИА Новости»: в «Шереметьево» загорелся служебный автомобиль

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В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся автомобиль аэродромного обслуживания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пожар произошел после короткого замыкания.

«Произошло замыкание электрооборудования в кабине машины, развозившей продукты питания на рейсы», — сообщил он. Представитель экстренных служб отметил, что пожар удалось оперативно потушить. Водитель смог быстро покинуть кабину автомобиля, он не пострадал.

16 декабря агентство ТАСС сообщило что в «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий воздушные суда жидкостью против обледенения. В результате инцидента пострадал водитель спецтехники. Самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась. На борту самолета никто не пострадал. Пассажиры вылетели другим бортом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных