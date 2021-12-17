«РИА Новости»: в «Шереметьево» загорелся служебный автомобиль
В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся автомобиль аэродромного обслуживания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Пожар произошел после короткого замыкания.
«Произошло замыкание электрооборудования в кабине машины, развозившей продукты питания на рейсы», — сообщил он. Представитель экстренных служб отметил, что пожар удалось оперативно потушить. Водитель смог быстро покинуть кабину автомобиля, он не пострадал.
16 декабря агентство ТАСС сообщило что в «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий воздушные суда жидкостью против обледенения. В результате инцидента пострадал водитель спецтехники. Самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась. На борту самолета никто не пострадал. Пассажиры вылетели другим бортом.