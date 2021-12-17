«РИА Новости»: в «Шереметьево» загорелся служебный автомобиль

16 декабря агентство ТАСС сообщило что в «Шереметьево» пассажирский самолет Boeing 777 при рулении задел автомобиль, обрабатывающий воздушные суда жидкостью против обледенения. В результате инцидента пострадал водитель спецтехники. Самолет начал внезапное движение, стрела поливальной машины зацепилась за самолет и сервисная машина перевернулась. На борту самолета никто не пострадал. Пассажиры вылетели другим бортом.