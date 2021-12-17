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Общество

Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах

Ведомости

Правительственный законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах в существующей редакции нуждается в доработке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 17 декабря на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

Документ должен быть «четким, ясным, понятным», подчеркнул президент. Он отметил, что система COVID-сертификатов «должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».

«В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинации в общественных местах», — добавил Путин.

Накануне Госдума приняла законопроект в первом чтении после двухчасовой дискуссии. За проголосовали 329 депутатов, против выступили 87 человек, один воздержался. Принятый проект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и магазины, либо предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Ограничительные меры не распространяются на аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, пока что находится в разработке у главы Роспотребнадзора, но им также следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

Ожидается, что нововведения будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 г. При этом до начала этого срока граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля без QR-кода такая возможность будет доступна только с предоставлением документа, подтверждающего медотвод.

Накануне законопроект был повторно направлен на обсуждение в регионы, Совфед и правительство. После первой рассылки в ноябре — декабре инициативу поддержали 79 региональных парламентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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