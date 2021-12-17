Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах

Ожидается, что нововведения будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 г. При этом до начала этого срока граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля без QR-кода такая возможность будет доступна только с предоставлением документа, подтверждающего медотвод.