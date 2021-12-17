Путин поручил доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах
Правительственный законопроект о праве регионов вводить ковид-сертификаты в общественных местах в существующей редакции нуждается в доработке, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая 17 декабря на пленарном заседании юбилейного XXX съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.
Документ должен быть «четким, ясным, понятным», подчеркнул президент. Он отметил, что система COVID-сертификатов «должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности».
«В этой связи прошу правительство совместно с Госдумой и Советом Федерации, объединениями работодателей, предпринимателями, гражданским обществом доработать закон о применении сертификатов вакцинации в общественных местах», — добавил Путин.
Накануне Госдума приняла законопроект в первом чтении после двухчасовой дискуссии. За проголосовали 329 депутатов, против выступили 87 человек, один воздержался. Принятый проект предполагает, что граждане смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, заведения общепита и магазины, либо предъявив QR-код о прививке от коронавируса, либо медотвод от вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание. Ограничительные меры не распространяются на аптеки и магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, пока что находится в разработке у главы Роспотребнадзора, но им также следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
Ожидается, что нововведения будут действовать с 1 февраля до 1 июня 2022 г. При этом до начала этого срока граждане без QR-кодов смогут посещать указанные места при наличии отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля без QR-кода такая возможность будет доступна только с предоставлением документа, подтверждающего медотвод.
Накануне законопроект был повторно направлен на обсуждение в регионы, Совфед и правительство. После первой рассылки в ноябре — декабре инициативу поддержали 79 региональных парламентов.