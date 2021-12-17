Путин заявил об эффективности «Спутника V» против «омикрона»
Вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективен против штамма «омикрон», его эффективность выше, чем у других препаратом, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Спутник V» наш работает хорошо, и, пожалуй, даже эффективней по борьбе с «омикроном», чем другие применяемые вакцины. Вот в течение нескольких ближайших дней специалисты дадут оценку, но, похоже, это так, и в этой связи мы можем поделиться уже имеющимися у нас препаратами, имею в виду для бустерной вакцинации, в том числе для европейских стран, если конечно у них есть такая необходимость и желание», — заявил Путин (цитата по «РИА Новости»).
Ранее директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что сотрудники центра получат данные об эффективности вакцины против штамма «омикрон» на следующей неделе. По словам руководителя Центра им. Гамалеи, российский препарат будет защищать от «омикрона», вопрос заключается только в конкретных цифрах. Вопрос о модификации вакцины под новый штамм будет ставиться, если ее эффективность упадет в десять раз.
По данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.
В России «омикрон» впервые выявили 6 декабря у двух россиян, вернувшихся из ЮАР. Вчера вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число случаев заражения выросло до 25, они были выявлены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.