Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58%

«Распространение нового штамма «омикрон» вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад, — также прийти на прививочный пункт», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.