Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 58%
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю вырос с 55,7 до 58,2% при цели в 80%, сообщил оперштаб. Первую из двух доз соответствующих вакцин получили 76,5 млн граждан, из них более 70,8 млн сделали обе прививки. Переболели COVID-19 8,9 млн жителей страны.
«Распространение нового штамма «омикрон» вызывает нашу обеспокоенность, и мы вновь настоятельно рекомендуем привиться тем, кто по каким-то причинам пока этого не сделал, а тем, кто был вакцинирован или переболел полгода назад, — также прийти на прививочный пункт», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Регионом — лидером по уровню коллективного иммунитета является Севастополь — 88,7%. Показатели выше 75% зафиксированы в Чукотском автономном округе, Республике Карелии, Санкт-Петербурге и Московской области. В Москве уровень коллективного иммунитета на сегодняшний день составляет 72,2%. Самый низкий показатель — в Дагестане: 27,5%.
За неделю ситуация с коронавирусом улучшилась в трех регионах России — Карачаево-Черкесии, Белгородской и Калининградской областях. В 10 субъектах, наоборот, отмечено ухудшение динамики заболеваемости: речь идет об Ивановской, Нижегородской, Оренбургской, Рязанской, Тамбовской и Челябинской областях, а также республиках Алтай, Башкирия, Дагестан и Чувашия.
Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии россиян превышает 10,1 млн. Из них более 8,9 млн человек выздоровели, 295 104 умерли. Сегодня коронавирус выявили у 27 743 человек. Это значение является минимальным с 8 октября этого года. Умерли 1080 пациентов с COVID-19. Показатель оказался самым низким с 25 октября.
Сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что четвертая волна заболеваемости COVID-19 в России не закончилась. 14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему» из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон».