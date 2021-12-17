Мурашко опроверг окончание четвертой волны коронавируса в России

По данным оперштаба, 6 ноября суточный прирост зараженных коронавирусом в России достиг исторического максимума в 41 335 новых случаев. Однако затем показатель постепенно стал снижаться. Сегодня инфекцию выявили у 27 743 человек. Это значение является минимальным с 8 октября этого года. Умерли 1080 пациентов с COVID-19. Показатель оказался самым низким с 25 октября.