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Общество

Мурашко опроверг окончание четвертой волны коронавируса в России

Ведомости

Четвертая волна заболеваемости COVID-19 в России все еще продолжается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Ещё полностью из неё не вышли. Еще большое количество госпитализаций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным оперштаба, 6 ноября суточный прирост зараженных коронавирусом в России достиг исторического максимума в 41 335 новых случаев. Однако затем показатель постепенно стал снижаться. Сегодня инфекцию выявили у 27 743 человек. Это значение является минимальным с 8 октября этого года. Умерли 1080 пациентов с COVID-19. Показатель оказался самым низким с 25 октября.

Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии россиян превышает 10,1 млн. Из них более 8,9 млн человек выздоровели, 295 104 умерли. Остальные болеют в настоящий момент. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 57,7%, сообщила вчера вице-премьер Татьяна Голикова.

14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему» из-за появления нового штамма коронавируса омикрон с 32 мутациями. Этот вариант вируса выявили на юге Африки в первой декаде ноября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России штамм обнаружили у 25 человек. 

Ранее по теме: Песков призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему из-за омикрон-штамма

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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