Мурашко опроверг окончание четвертой волны коронавируса в России
Четвертая волна заболеваемости COVID-19 в России все еще продолжается, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Ещё полностью из неё не вышли. Еще большое количество госпитализаций», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным оперштаба, 6 ноября суточный прирост зараженных коронавирусом в России достиг исторического максимума в 41 335 новых случаев. Однако затем показатель постепенно стал снижаться. Сегодня инфекцию выявили у 27 743 человек. Это значение является минимальным с 8 октября этого года. Умерли 1080 пациентов с COVID-19. Показатель оказался самым низким с 25 октября.
Общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии россиян превышает 10,1 млн. Из них более 8,9 млн человек выздоровели, 295 104 умерли. Остальные болеют в настоящий момент. Уровень коллективного иммунитета в стране оценивается в 57,7%, сообщила вчера вице-премьер Татьяна Голикова.
14 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «надеяться на лучшее, но быть готовым к худшему» из-за появления нового штамма коронавируса омикрон с 32 мутациями. Этот вариант вируса выявили на юге Африки в первой декаде ноября. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность омикрона. В России штамм обнаружили у 25 человек.