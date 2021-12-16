Число случаев заражения штаммом «омикрон» в России выросло до 25
В России зафиксировано уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила в четверг, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова.
На данный момент случаи заболевания новым вариантом зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг, 16 декабря.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%, а полный курс вакцинации от ковида в РФ прошли более 70 млн человек, добавила она.
Ранее, 15 декабря, вице-премьер сообщала, что «омикрон» был подтвержден у 16 из 177 россиян, недавно прилетевших из ЮАР. Впервые в стране «омикрон»-штамм был выявлен у двух прибывших из ЮАР россиян в начале декабря. Россия в этом месяце ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней государств.
На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.
В структуре S-белка «омикрон»-штамма насчитывается 32 мутации — больше, чем у любого другого открытого ранее варианта коронавируса. Ученые Гонконгского университета выяснили, что из-за этого новый штамм размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса, что может объяснять его высокую заразность.