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Число случаев заражения штаммом «омикрон» в России выросло до 25

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В России зафиксировано уже 25 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщила в четверг, 16 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова.

На данный момент случаи заболевания новым вариантом зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, сказала Голикова на пленарном заседании Госдумы в четверг, 16 декабря.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 57,7%, а полный курс вакцинации от ковида в РФ прошли более 70 млн человек, добавила она.

Ранее, 15 декабря, вице-премьер сообщала, что «омикрон» был подтвержден у 16 из 177 россиян, недавно прилетевших из ЮАР. Впервые в стране «омикрон»-штамм был выявлен у двух прибывших из ЮАР россиян в начале декабря. Россия в этом месяце ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней государств.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, новая мутация коронавируса обнаружена в 77 странах мира. Первые случае заражения были зарегистрированы на юне Африки в начале ноября. При этом в организации отмечают, что он распространяется со скоростью, которой не было у предыдущих вариантов вируса. ВОЗ обеспокоена тем, что этот штамм «недооценивают» из-за того, что предварительные данные свидетельствуют о более легком течении заболевания.

В структуре S-белка «омикрон»-штамма насчитывается 32 мутации — больше, чем у любого другого открытого ранее варианта коронавируса. Ученые Гонконгского университета выяснили, что из-за этого новый штамм размножается в бронхах человека в 70 раз быстрее, чем штамм «дельта» и исходный вариант коронавируса, что может объяснять его высокую заразность.

Ранее по теме: Нужна ли омикрону особая вакцина

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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