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ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину Covovax производства Индийского института сыворотки в список одобренных для экстренного использования, следует из публикации на сайте ВОЗ.

«Сегодня Всемирная организация здравоохранения внесла в список для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) NVX-CoV2373, расширив перечень утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Вакцина Covovax производится в Индии по лицензии компании Novavax. Препарат стал девятым в списке одобренных для экстренного применения вакцин. Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac.

3 ноября ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения.

Ранее по теме: ВОЗ допустила одобрение «Спутника V» в начале 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных