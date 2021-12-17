ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавила вакцину Covovax производства Индийского института сыворотки в список одобренных для экстренного использования, следует из публикации на сайте ВОЗ.
«Сегодня Всемирная организация здравоохранения внесла в список для использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) NVX-CoV2373, расширив перечень утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Вакцина Covovax производится в Индии по лицензии компании Novavax. Препарат стал девятым в списке одобренных для экстренного применения вакцин. Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac.
3 ноября ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса Covaxin индийского производителя Bharat Biotech для экстренного применения.