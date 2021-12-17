ВОЗ одобрила экстренное применение вакцины Covovax

Вакцина Covovax производится в Индии по лицензии компании Novavax. Препарат стал девятым в списке одобренных для экстренного применения вакцин. Ранее ВОЗ одобрила вакцины AstraZeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinopharm и Sinovac.