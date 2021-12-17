Суд в США отказался отменить обвинительный приговор Бутиной
Суд в США отказался отменить обвинительный приговор в отношении Марии Бутиной, которая в 2019 г. была признана виновной в сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом, передает «РИА Новости».
«В требовании об отмене приговора отказано», — говорится в решении окружного судьи.
Бутина была задержана в США в июле 2018 г. По версии следствия, Бутина устанавливала неофициальные контакты с американцами для того, чтобы влиять на американскую политику, и не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В апреле американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Затем Бутину депортировали в Россию, и 26 октября 2019 г. она вернулась в Москву.
После возвращения Бутина устроилась на работу на телеканал RT и стала членом Общественной палаты. В августе 2021 г. зарегистрировалась в качестве кандидата на пост депутата Госдумы от «Единой России», в итоге стала депутатом Госдумы VIII созыва после отказа от мандата губернатора Кировской области Игоря Васильева.