Суд в США отказался отменить обвинительный приговор Бутиной

Бутина была задержана в США в июле 2018 г. По версии следствия, Бутина устанавливала неофициальные контакты с американцами для того, чтобы влиять на американскую политику, и не зарегистрировалась в качестве иностранного агента. Во время судебного разбирательства россиянка признала вину в сговоре с целью продвижения интересов России в Вашингтоне. В апреле американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения, девять из которых она отбыла, находясь под арестом во время следствия. Затем Бутину депортировали в Россию, и 26 октября 2019 г. она вернулась в Москву.