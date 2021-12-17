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В Москве продлят работу метро в новогоднюю ночь

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Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метрополитена и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02.30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах – на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03.30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.

При этом в рождественскую ночь власти города также продлят работу некоторых маршрутов наземного транспорта до 03.30 ночи, а метро и МЦК – до 02.00.

В праздничные дни на транспорте усилят меры безопасности и увеличат штатную численность дежурных смен служб безопасности. В усиленном режиме в праздничные дни будут работать и коммунальные службы города, подчеркнули в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных