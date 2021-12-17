В Москве продлят работу метро в новогоднюю ночь
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил продлить работу метрополитена и МЦК на всю новогоднюю ночь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
«По решению мэра Москвы Сергея Собянина шестой год подряд всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и МЦК. МЦД продлит работу до 02.30. Наземный транспорт будет в усиленном режиме работать на 157 маршрутах – на 66 маршрутах всю новогоднюю ночь, работа еще 91 маршрута продлена до 03.30. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе.
При этом в рождественскую ночь власти города также продлят работу некоторых маршрутов наземного транспорта до 03.30 ночи, а метро и МЦК – до 02.00.
В праздничные дни на транспорте усилят меры безопасности и увеличат штатную численность дежурных смен служб безопасности. В усиленном режиме в праздничные дни будут работать и коммунальные службы города, подчеркнули в пресс-службе.