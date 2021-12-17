Россия закроет въезд для прибывающих из Кении иностранцев
С 19 декабря будет ограничен въезд в Россию проживающих в Кении иностранных граждан, сообщает оперштаб. Решение также распространяется на иностранцев, которые пробыли там в течение последних 14 дней.
Россиян, прилетающих на родину из Кении, ждет двухнедельный карантин с прохождением двукратного ПЦР-теста на коронавирус. Роспотребнадзору поручено обеспечить организацию на границе экспресс-тестирования. Минтранс должен будет обеспечить проверку авиакомпаниями наличия у иностранцев справок, подтверждающих ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за два дня до прибытия в Россию.
Из-за обнаружения на юге Африки нового штамма коронавируса «омикрон», который, как предполагается, более заразен, чем ранее известные штаммы, с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини.
С 30 ноября тем, кто вернулся в Россию из стран с высоким риском заражения «омикрон»-штаммом, также необходимо провести 14 дней в карантине. К ним относятся прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма.
Последовательного распространения нового варианта коронавируса в России пока нет, заявляла накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Число официально зарегистрированных в стране случаев заражения штаммом составляет 25 человек.