Россия закроет въезд для прибывающих из Кении иностранцев

С 30 ноября тем, кто вернулся в Россию из стран с высоким риском заражения «омикрон»-штаммом, также необходимо провести 14 дней в карантине. К ним относятся прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма.