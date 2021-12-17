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Общество

Россия закроет въезд для прибывающих из Кении иностранцев

Ведомости

С 19 декабря будет ограничен въезд в Россию проживающих в Кении иностранных граждан, сообщает оперштаб. Решение также распространяется на иностранцев, которые пробыли там в течение последних 14 дней.

Россиян, прилетающих на родину из Кении, ждет двухнедельный карантин с прохождением двукратного ПЦР-теста на коронавирус. Роспотребнадзору поручено обеспечить организацию на границе экспресс-тестирования. Минтранс должен будет обеспечить проверку авиакомпаниями наличия у иностранцев справок, подтверждающих ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за два дня до прибытия в Россию.

Из-за обнаружения на юге Африки нового штамма коронавируса «омикрон», который, как предполагается, более заразен, чем ранее известные штаммы, с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини.

С 30 ноября тем, кто вернулся в Россию из стран с высоким риском заражения «омикрон»-штаммом, также необходимо провести 14 дней в карантине. К ним относятся прежде всего ЮАР и сопредельные с ней африканские государства, Китай, Великобритания и ряд других, которые объявили об обнаружении штамма.

Последовательного распространения нового варианта коронавируса в России пока нет, заявляла накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова. Число официально зарегистрированных в стране случаев заражения штаммом составляет 25 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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