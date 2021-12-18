МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве

«В начале следующей недели <...> снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отмечала синоптик.