МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве
С вечера субботы до утра воскресенья в Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах образуется гололедица. Такое предупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета опубликовало МЧС России.
Снег будет идти с 22 часов 18 декабря до 10 часов следующего дня. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ведомство рекомендует автомобилистам снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.
«Пешеходам при движении возле автомобильных дорог необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», — говорится в сообщении.
Температура в Москве на следующей неделе начнет снижаться и может достигнуть минус 20 градусов, снегопады пойдут на убыль, сообщала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
«В начале следующей недели <...> снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отмечала синоптик.
По ее словам, в воскресенье ожидается больше осадков, чем в субботу: снег будет идти и ночью, и днем. Минимальная температура в городе будет в пределах -5-10 градусов, максимальная составит -1-6.