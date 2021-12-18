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МЧС предупредило о сильном снегопаде и гололедице в Москве

Ведомости

С вечера субботы до утра воскресенья в Москве ожидается снег, местами сильный, на дорогах образуется гололедица. Такое предупреждение со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета опубликовало МЧС России.

Снег будет идти с 22 часов 18 декабря до 10 часов следующего дня. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями ведомство рекомендует автомобилистам снижать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

«Пешеходам при движении возле автомобильных дорог необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде», — говорится в сообщении.

Температура в Москве на следующей неделе начнет снижаться и может достигнуть минус 20 градусов, снегопады пойдут на убыль, сообщала специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале следующей недели <...> снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться. В течение суток 20-го числа будет минус 5-10, к вечеру понижение до минус 14. И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отмечала синоптик.

По ее словам, в воскресенье ожидается больше осадков, чем в субботу: снег будет идти и ночью, и днем. Минимальная температура в городе будет в пределах -5-10 градусов, максимальная составит -1-6.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных