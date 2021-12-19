В ВОЗ сообщили подробности процесса одобрения «Спутника V»

Харрис также назвала отличие нового штамма коронавируса «омикрон» от предыдущих вариантов COVID-19 — это скорость распространения. ВОЗ наблюдает стремительный рост числа зараженных в Европе и в ЮАР, которое удваивается менее чем за два дня. В организации обеспокоены, что такое быстрое распространение штамма приведет к большому количеству тяжелых случаев течения болезни, подчеркнула Харрис.