В ВОЗ сообщили подробности процесса одобрения «Спутника V»
Процесс признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) затягивается в связи с продолжающимся изучением технического досье на препарат. Об этом в интервью телеканалу RT рассказала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
«Мы все еще оцениваем техническое досье на вакцину «Спутник V» и ждем дополнительной информации. Процесс продолжается», — сказала Харрис.
По ее словам, неправильно говорить о том, что ВОЗ лицензировала только вакцины «западного» производства — организация также одобрила препараты из Китая и Индии.
«Для некоторых вакцин, в том числе из стран, так сказать, традиционного Запада, этот процесс занимает длительное время: нам требуется техническая информация, которую мы должны получить в полном объеме», — объяснила представитель ВОЗ.
Харрис также назвала отличие нового штамма коронавируса «омикрон» от предыдущих вариантов COVID-19 — это скорость распространения. ВОЗ наблюдает стремительный рост числа зараженных в Европе и в ЮАР, которое удваивается менее чем за два дня. В организации обеспокоены, что такое быстрое распространение штамма приведет к большому количеству тяжелых случаев течения болезни, подчеркнула Харрис.
Российская сторона не передала ВОЗ часть информации, которая нужна для одобрения вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом, заявил 14 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Спутник V» пока не одобрен в ЕС. Первой страной ЕС, принявшей решение не ждать постановления европейского регулятора и одобрившей использование «Спутника V» на национальном уровне, стала Венгрия, затем это сделала Словакия. Представители ЕС ранее заявляли, что производитель вакцины предоставил не все нужные документы.