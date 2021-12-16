«Интерфакс»: РФ и ЕС не могут договориться о COVID-сертификатах из-за верификации
Переговоры России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, «забуксовали» из-за разногласий об инструментах верификации, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.
Причина противоречий заключается в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт госуслуг, в то время как единый европейский сертификат («зеленый паспорт», или green pass) сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.
«Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — отметил источник, добавив, что «российская сторона выступает категорически против этого».
Последнее официальное сообщение о переговорах датируется 13 октября. Тогда Минздрав России сообщил, что на рабочей встрече стороны договорились о проведении серии экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров признания сертификатов.
Месяц спустя глава Российского фонда прямых инвестиций (суверенный фонд РФ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов будет достигнуто в 2022 г. Он намекнул, что этому процессу пытается воспрепятствовать «ряд политических сил».
Предложение о начале переговоров о признании сертификатов двух сторон еще 8 июля высказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. В октябре он заявлял, что Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии необходимые документы. В Минздраве в ответ сообщили, что документы были направлены в представительство ЕС еще в сентябре.
Взаимное признание сертификатов позволит путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантина в соответствующих странах. По словам Эдерера, это правило распространялось бы и на россиян, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС. В конце ноября Россия и Венгрия признали свои сертификаты на взаимной основе. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда анонсировал заключение аналогичных соглашений с рядом других стран.