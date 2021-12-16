«Интерфакс»: РФ и ЕС не могут договориться о COVID-сертификатах из-за верификации

Взаимное признание сертификатов позволит путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантина в соответствующих странах. По словам Эдерера, это правило распространялось бы и на россиян, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС. В конце ноября Россия и Венгрия признали свои сертификаты на взаимной основе. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда анонсировал заключение аналогичных соглашений с рядом других стран.