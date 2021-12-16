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«Интерфакс»: РФ и ЕС не могут договориться о COVID-сертификатах из-за верификации

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Переговоры России и Евросоюза о взаимном признании сертификатов, подтверждающих вакцинацию против коронавируса, «забуксовали» из-за разногласий об инструментах верификации, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленные источники.

Причина противоречий заключается в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт госуслуг, в то время как единый европейский сертификат («зеленый паспорт», или green pass) сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

«Европейцы настаивают на использовании своей платформы, однако в этом случае унификация двух систем связана с передачей персональных данных россиян третьим лицам», — отметил источник, добавив, что «российская сторона выступает категорически против этого».

Последнее официальное сообщение о переговорах датируется 13 октября. Тогда Минздрав России сообщил, что на рабочей встрече стороны договорились о проведении серии экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров признания сертификатов.

Месяц спустя глава Российского фонда прямых инвестиций (суверенный фонд РФ) Кирилл Дмитриев выразил надежду, что соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов будет достигнуто в 2022 г. Он намекнул, что этому процессу пытается воспрепятствовать «ряд политических сил».

Предложение о начале переговоров о признании сертификатов двух сторон еще 8 июля высказал посол ЕС в России Маркус Эдерер. В октябре он заявлял, что Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии необходимые документы. В Минздраве в ответ сообщили, что документы были направлены в представительство ЕС еще в сентябре.

Взаимное признание сертификатов позволит путешественникам, которые сделали прививку от коронавируса или перенесли заболевание, избежать карантина в соответствующих странах. По словам Эдерера, это правило распространялось бы и на россиян, привитых «Спутником V», хотя вакцина пока не признана в ЕС. В конце ноября Россия и Венгрия признали свои сертификаты на взаимной основе. Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда анонсировал заключение аналогичных соглашений с рядом других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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